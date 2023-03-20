اليوم السابع
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بمناسبة حلول شهر رمضان..

ضمن "كتف فى كتف".. توزيع 3 آلاف سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بأسوان

الإثنين، 20 مارس 2023 02:16 م
ضمن "كتف فى كتف".. توزيع 3 آلاف سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بأسوان توزيع مساعدات غذائية ضمن مبادرة كتف فى كتف
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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وزعت إحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة أسوان، 3 آلاف سلة غذائية بقرى نصر النوبة بمحافظة أسوان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والدعم للأسر الأكثر احتياجاً من خلال مبادرة "كتف فى كتف" تحت مظلة التحالف الوطنى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ضمن المشاركة المجتمعية الجادة.
 
قالت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن الجمعية لها الكثير من الأنشطة التنموية التى تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة من خلال تنفيذ العديد من البرامج تماشياً مع رؤية مصر 2030 ، علاوة على تنفيذ العديد من القوافل الطبية بالقرى والمناطق النائية.
 
وأشارت نائب محافظ أسوان، إلى استمرار توزيع كراتين السلع الغذائية للأسر محدودة الدخل بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة ضمن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم ، بالتزامن مع انطلاق مبادرة "كتف فى كتف".
 
 
 

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