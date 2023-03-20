بدء توزيع عبوات مبادرة "كتف فى كتف" بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت مؤسسة رسالة للأعمال الخيرية فى الإسماعيلية اليوم الإثنين، توزيع عبوات مبادرة "كتف فى كتف" على الأسر المستحقة من المسجلين لدى المؤسسة، ضمن مبادرة التحالف الوطنى للعمل الخيرى.

وقال مدحت الحوفى المدير التنفيذى للمؤسسة فى محافظة الإسماعيلية، إن المتطوعين بدأو فى أعمال التوزيع على الأسر داخل مقر المؤسسة لحين الانتهاء من الأسر المسجلة.

وتابع أن "أعمال التعبئة مستمرة يومياً لتجهيز الكراتين أول بأول، وهناك تنسيق كامل مع مديرية التضامن الاجتماعى فى الإسماعيلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم تكراره إلا بعد الانتهاء من كافة الحالات التى جرى لها بحث اجتماعي".

وأعلن مدحت الحوفى عن برنامج قوافل للخير طوال شهر رمضان المبارك يبدأ من وجبات طازجة كإفطار يومى للأسر المستحقة، من أهالى الإسماعيلية إلى جانب الوصول بقوافل مبادرة " كت فى كتف " للقرى والمراكز المختلفة.

وأشار الحوفى إلى أن المؤسسة استقبلت عدد من المتطوعين على مدار الأيام الماضية للمشاركة فى فاعليات التحالف الوطنى، بدء من تجهيز معارض الملابس ومعارض الإطعام وحتى عمليات التوزيع التى بدأت منذ الساعات الماضية.