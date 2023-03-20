رئيس جامعة دمياط يعلن مدينة دمياط الجديدة بلا أمية.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربينى

تلقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط ، تقريراً من الدكتور محمد حسن جمعة، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، يفيد بأن نسبة الأمية بمدينة دمياط الجديدة حالياً 5.2%، وهو ما يعني أقل من درجة الصفر الاعتباري بما يؤهل الإعلان رسمياً عن مدينة دمياط الجديدة بلا أمية تفعيلاً لمبادرة الجامعة.

وتسلم رئيس الجامعة خطاباً من ناصر حماد مدير هيئة تعليم الكبار بدمياط ، وفيه قدم الشكر لرئيس الجامعة لما قامت به الجامعة من إنجازات خلال الفترة الماضية حتي تاريخه حيث انخفضت نسبة الأمية بمحافظة دمياط إلى 19% في يوليو 2022 بعد أن كانت بنسبة 23 % في 2017 حيث حققت جامعة دمياط عدد 19376 ناجحا، وفى إطار المبادرة التي أطلقتها الجامعة في عام 2019 لتكون مدينة دمياط الجديدة خالية من الأمية، حيث وردت نتائج المبادرة من الجهاز المركزي للتنمية العامة والإحصاء أنه أصبحت مدينة دمياط الجديدة أول مدينة بمحافظة دمياط خالية من الأمية.

وبهذه المناسبة يتقدم الدكتور السيد محمد دعدور بالتهنئة الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح خضر نائبً رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حسن جمعة أستاذ أصول التربية، ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، ولطلاب كلية التربية لدورهم الفعال في خفض نسبة الأمية بمحافظة دمياط و ناصر حماد مدير هيئة تعليم الكبار بدمياط.