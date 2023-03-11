التعليم العالي: مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط

كتب محمد صبحى

واصلت اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة؛ أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط.

وسوف تتوالى خلال الفترة القادمة، أعمال اللجنة لمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة دمنهور، وفقًا للجدول الزمني المُعلن والخاص بذلك.

الجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، يوم الإثنين الموافق 20 فبراير الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الخميس الموافق 2 مارس الجاري، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح، يوم الخميس الموافق 9 مارس الجاري.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة دمياط ، حيث ضمت 19 مرشحا وهم:

1 - الدكتور محمد محمد المرسى

2 - الدكتور وائل فاروق حامد الطيباتى

3 - الدكتور إبراهيم سعيد سالم السيد

4- الدكتور ياسر السيد عبد العزيز

5 - الدكتور عطية الإمام أحمد القللى

6 - الدكتور نجاح عثمان أبو العينين إسماعيل

7 - الدكتور حمدان ربيع عملية المتولى

8 - الدكتور طارق محمد سعيد أبو المعاطى

9 - الدكتور المتولى مصطفى المتولى سليم

10- الدكتور محمود إبراهيم المتبولى

11 - الدكتورة شیرین حامد محمد أبو وردة

12 - الدكتور أسامة محمود محمود زیدان عميد

13 - الدكتور مصطفى كامل خليل أحمد

14 - الدكتور سمير حامد عبدالعزيز الجمال