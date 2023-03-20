تموين الغربية تضبط 31 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المحلة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 31 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز المحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لإحكام الرقابة التموينية عليها، وتشكلت حملة ضمت أشرف شرف الدين، خالد زكى بحيرى، السيد أحمد الحوالة، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، وحازم طه مدير إدارة تموين مركز المحلة، وتم المرور على عدد من المخابز بمركز المحلة.

وتم ضبط 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 % زنة 50 كجم زياده داخل مخبز، قبل البيع لأحد تجار يقود سيارة ربع نقل، ضبط 10 شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 % زنة 50 كجم للشيكارة زيادة داخل أحد المخابز البلدية تجميع بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء.

كما تم ضبط 5 شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 % زنة 50 كجم قبل بيعهم بالسوق السوداء، كما تم المرور على الأسواق ومحلات الجملة وتم ضبط 2 طن شكائر ملح مجهول المصدر داخل مخزن أعلاف حيوانية، وضبط مصنع وتعبئة باتيه والتحفظ على 2 طن دقيق مجهول المصدر، و300 عبوة مخبوزات بدون بيانات تدل على المصدر والصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.