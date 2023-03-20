ضبط سلع غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية بأحد مصانع الغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية من مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بعد أن وردت معلومات بوجود أحد مصانع المواد الغذائية غير المطابقة الاشتراطات القانونية والاشتراطات الصحية.

وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة ضمت محمد الخولي وناصر العفيفي و محمد السيد فضل ومحمود حسن برغوث و محمد فوزى وأحمد فاروق وتامر الأشعل حيث تمكنت الحملة من ضبط 1148 ألف ومائة و ثمانية و اربعون عبوة سحلب و زيت حار و خل رمان و ماء الورد منتهي الصلاحية، وضبط 2808 الفان وثمانمائة و ثمانية برطمان صلصة بها تكتلات بيضاء و رائحة سيئة وتم سحب عينات منها بمعرفة مفتشي الصحة للاشتباه بعدم الصلاحية للاستهلاك الادمي.

كما تم تم ضبط 2400 الفان واربعمائة زجاجة عصير مشتبة في صلاحيتة للاسهلاك الادمي. وضبط 60 زجاجة خل يعبأ بطريقة غير آدمية مشتبه في صلاحيته للاستهلاك الادمي والمصنع بالكامل مخالف للاشتراطات الصحية. تم التحفظ علي المضبوطات ؛ وتحرير محضر بالمخالفة واخطرت النيابة العامة للنظر والتصرف.