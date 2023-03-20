تضخم الغدة الدرقية.. الأعراض وعوامل الخطر

كتب حسام الشقويرى

تضخم الغدة الدرقية (الدُّراق) هو ورم غير طبيعي في الغدة الدرقية. والغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في قاعدة الرقبة أسفل تفاحة آدم، وقد ينتج الدُّراق عن تضخم الغدة الدرقية عمومًا، أو قد يكون نتيجة لورم غير طبيعي في الخلايا يشكِّل كتلة واحدة أو أكثر (عُقيدات). قد لا يرتبط الدُّراق بتغيُّر وظائف الغدة الدرقية، وقد يرتبط بزيادة الهرمونات الدرقية أو نقصها، وفقا لما نشره موقع realsimple.

والسبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالدُّراق على مستوى العالم هو نقص اليود في النظام الغذائي. ففي الولايات المتحدة، حيث يشيع استخدام الملح المعالج باليود، ينتج الدُّراق عن حالات تغير وظائف الغدة الدرقية أو العوامل التي تؤثر في نموها.

يعتمد العلاج على سبب الدُّراق والأعراض والمضاعفات الناتجة عن الدُّراق. ولا تحتاج حالات الدُّراق البسيطة التي لا تكون ملحوظة ولا تُسبب مشكلات إلى علاج عادةً.

الأعراض

لا تظهر على أغلب المصابين بالدُراق أي مؤشرات أو أعراض بخلاف تورّم في قاعدة الرقبة. وفي العديد من الحالات، يكون حجم الدُراق صغيرًا بما يجعله لا يُكتشف إلا أثناء فحص طبي روتيني أو أحد الفحوص التصويرية لحالة أخرى.

وتعتمد المؤشرات أو الأعراض الأخرى على تغير وظائف الغدة الدرقية، ومدى سرعة نمو الدُراق، وما إذا كان يعوق التنفس أم لا.

قصور الغدة الدرقية

تشمل مؤشرات قصور الدرقية وأعراضه ما يلي:

الإرهاق

الحساسية المتزايدة تجاه البرودة

زيادة النعاس

جفاف الجلد

الإمساك

ضعف العضلات

مشاكل الذاكرة أو التركيز

فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط الدرقية)

تشمل مؤشرات فرط الدرقية وأعراضه ما يلي:

نقصان الوزن

سرعة ضربات القلب (تسرع القلب)

التحسُّس الزائد للحرارة

فرط التعرق

الرُعاش

سهولة الاستثارة والعصبية

ضعف العضلات

كثرة التغوط

تغيرات في أنماط الحيض

صعوبة النوم

ارتفاع ضغط الدم

زيادة الشهية

قد يصاب الأطفال المصابون بفرط الدرقية بما يلي:

زيادة سريعة في الطول

تغيرات في السلوك

نمو العظام بمعدل يفوق النمو المتوقع في عمر الطفل

الدُراق الانسدادي

قد يعوق حجم الدُراق وموضعه مجرى الهواء والحنجرة. تشمل مؤشرات المرض وأعراضه ما يلي:

صعوبة البلع

صعوبة التنفُّس والإجهاد

السعال

بحَّة الصوت

الشخير

طلب موعد في مايو كلينيك

الأسباب

كيف تعمل الغدة الدرقية

الغدة النخامية وتحت المهاد

الغدة النخامية والوِطَاء (تحت المهاد)افتح مربع الحوار المنبثق

تفرز الغدة الدرقية هرمونَين، هما الثيروكسين (T-4) وثلاثي يودوثيرونين (T-3). وعند إفراز الغدة الدرقية هرمونَي T-4 وT-3 في مجرى الدم، فإنهما يؤديان دورًا في العديد من وظائف الجسم، ويشمل ذلك تنظيم:

تحويل الغذاء إلى طاقة (الأيض)

درجة حرارة الجسم

سرعة القلب

ضغط الدم

التفاعلات مع الهرمونات الأخرى

النمو أثناء الطفولة

تفرز الغدة الدرقية أيضًا الكالسيتونين، وهو هرمون يساعد في تنظيم كمية الكالسيوم الموجودة في الدم.