أعراض اضطرابات الغدة الدرقية عند الأطفال.. يجب على الآباء الانتباه لها

ووفقًا لموقع "healthsite"، فإن هرمونات الغدة الدرقية ضرورية لخلايا الجسم لتعمل بشكل طبيعي، يمكن أن يكون لمشاكل الغدة الدرقية عند الأطفال تأثيرات متنوعة على الجسم، اعتمادًا على نوع مرض الغدة الدرقية الذي يعاني منه الطفل.

أنواع قصور الغدة الدرقية عند الأطفال

حالة الغدة الدرقية الخلقية:

التهاب الغدة الدرقية اللمفاوي المزمن

خلل الغدة الدرقية علاجي المنشأ

قصور الغدة الدرقية في الدماغ

علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية عند الأطفال

يأتي قصور الغدة الدرقية بأشكال متنوعة، بما في ذلك:عندما لا تتشكل الغدة الدرقية أو تعمل بشكل صحيح قبل الولادة، ينتج عن ذلك قصور الغدة الدرقية الخلقي (CH). يعاني واحد من كل 2500 إلى 3000 مولود جديد من هذه المشكلة، مما يجعلها مشكلة منتشرة إلى حد ما.أحد أمراض المناعة الذاتية، وهو السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية المكتسب (CLT). تتعرض الغدة الدرقية لطفلك لهجوم من هذا المرض، ما يؤدي إلى تلفها وتقليل الوظيفة.هذا نوع من قصور الغدة الدرقية المكتسب الذي يصيب الأطفال الذين تم استئصال أو استئصال غددهم الدرقية جراحياً أو طبياً. ينتج قصور الغدة الدرقية علاجي المنشأ بعد إزالة الغدة الدرقية لأن الجسم لم يعد قادرًا على تصنيع هرمون الغدة الدرقية.عندما لا ينتج الدماغ هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) ، الذي يوجه الغدة الدرقية لإنتاج هرمون الغدة الدرقية ، ينتج عن قصور الغدة الدرقية المركزي. بالمقارنة مع الأمراض المرتبطة بالغدة الدرقية الشاذة ، فإن هذا المرض أقل انتشارًا بشكل ملحوظ. في الواقع ، فإن غالبية المصابين بقصور الغدة الدرقية المركزي لديهم غدة درقية طبيعية.قد تعكس أعراض قصور الغدة الدرقية أعراض أمراض أخرى أو مشاكل صحية وغالبًا ما تكون خفيفة ومتقدمة، تفتقر الأعراض العديدة إلى التحديد ويمكن تجاهلها باعتبارها جوانب شائعة في الحياة اليومية.