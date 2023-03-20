تحرير 13 محضر إشغال طريق خلال حملات بدير مواس فى المنيا

المنيا ــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية، وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام بشوارع المدينة وخلق سيولة مرورية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 13 محضر إشغال طريق.

ومن جانبه، أكد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات والإشغالات لردع المخالفين والتعامل الفوري حيال أي مخالفات.