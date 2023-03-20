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بدء فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي والسيدة قرينته

الإثنين، 20 مارس 2023 11:21 ص
بدء فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي والسيدة قرينته الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

 

 


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