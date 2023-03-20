"المناخ بعيونكم".. مسابقة فى التصوير الفوتوغرافى بمناسبة شهر رمضان ببورسعيد

بورسعيد محمد عزام

أعلن حى المناخ بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور منصور بكرى، اليوم الأثنين، عن تنظيمه مسابقة للمحترفين وهواة التصوير الفوتوغرافى بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت عنوان "المناخ بعيونكم".

تتضمن المسابقة المشاركة بصور فوتوغرافية لمعالم حى المناخ فقط، تعبر على سبيل المثال لا الحصر عن "مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك، المساجد سواء من الخارج أو من الداخل أثناء دروس العلم، الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والترفيهية بالحى، الشوارع لاسيما التى تم تطويرها وإبراز ما فيها من جمال، الميادين، المؤسسات الحكومية المطورة فى نطاقه، الشاطئ والممشى الساحلى بنطاق الحى، منطقة العرب القديم وما بها من تراث معماري" وما إلى ذلك بما يبرز جمال حى المناخ.

تستمر المسابقة خلال شهر رمضان المبارك، والصور الفائزة ستكون لثلاث مراكز فقط، ويحصل المركز الأول على جائزة ويتم تكريم الفائزين من قبل رئيس حى المناخ فى إحتفالية تقام بديوان عام الحى.

ترسل الصور للمشاركة فى المسابقة مرفق معها البيانات الشخصية للمشارك "الاسم -رقم الهاتف" إلى الصفحة الرسمية للحى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.