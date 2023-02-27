زراعة 2000 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية "100مليون شجرة" بحى المناخ فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شهد حى المناخ بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور منصور بكري، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والبدء في زراعة 2000 شجرة في المدارس والحدائق والشوارع، والمسطحات الخضراء بنطاق الحي.

وشارك رئيس حي المناخ، طلاب عدد من المدارس وعمال الحي، في زراعة الأشجار، ضمن فعاليات المبادرة التي انطلقت بزراعة أشجار "كنوكاربس" ( أشجار أسوار نباتية) بلغت 150 شجرة في حديقة المنطقة الثالثة الكائنة بامتداد شارع الناصر ، و100 شجرة في مسطح أخضر بمنطقة 6 أكتوبر المطلة علي شارع 23 ديسمبر.

ونفذت إدارة الحدائق برئاسة المهندسة نهي البدوي، حملة الأشجار المثمرة ضمن المبادرة تمثلت بزراعة أشجار (الزيتون والليمون والجوافة والبرتقال واليوسفي ) في 11 مدرسة حتي الآن هي ( علم الدين الثانوية بنات، و 6 أكتوبر الثانوية بنات، والقناة الثانوية بنين، والشهيد أحمد سامي الثانوية العسكرية بنين، والإسلامية الإعدادية بنات، ومكة المكرمة الرسمية للغات، ونبيل وقاد الإبتدائية المعتمدة، والشهيد محمود مندور الابتدائية ،الزهراء الرسمية للغات، ونبيل منصور الابتدائية ،ومدرسة الشيماء الإبتدائية) .

كما قام "بكري" بتوعية الطلاب بأهداف المبادرة وضرورة الحفاظ علي الأشجار المزروعة ورعايتها وتغيير ثقافتنا نحو التحول لمجتمع أخضر للتكيف مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، واستقبل الطلاب المبادرة والتوعية عنها بترحاب شديد وتفاعلوا مع ذلك بالمشاركة في زرع الأشجار.

تأتي المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعقب إستقبال محافظة بورسعيد ل 70 ألف شجرة الفترة القليلة الكاضية ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وتماشياً مع خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطي بشوارع الحي، وفي إطار الاهتمام بالمظهر الجمالي ونظافة الحدائق العامة وزيادة الرقعة الخضراء بالشوارع والميادين والمسطحات.