المشدد 7 سنوات لمتهم و 5 سنوات لـ5 آخرين بتهمة الاتجار فى الأفيون بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم"م.خ" بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، كما عاقبت المتهمة "س.م" ربة منزل و"خ.ط" و"م.ط" و"م.م" و"ا.م" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث ومكافحة المخدرات عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة المركز على نطاق واسع وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 35 لفافة من الأفيون و28 قطعة حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "ح.خ" بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جزيرة شندويل.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة بغرض الاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.