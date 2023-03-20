المشدد 10 سنوات لعامل و5 أعوام لسيدة و 3 آخرين بتهمة قتل شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ص" عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المتهمين "ا.ع" عامل و"د.ح" ربة منزل، و "ح.ح"، و "و.خ"، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بقتل المجنى عليه "م.ع" بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قاموا بإطلاق النار على المجنى عليه كما قاموا بخطف الطفل المجنى عليه"ا.ا" وسرقوا المنقولات الخاصة للمجنى عليهما "م.ع"و"ا.ا"وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "ا.ا.م" عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ح.ح" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم جرجا.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره ليلا فوجئ بالمتهم يشهر سلاحا أبيض فى وجهه، وهدده واستولى منه على هاتفه المحمول.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.