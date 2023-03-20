المديريات التعليمية تبدأ الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسى

كتب محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسى المقرر انطلاقها مايو المقبل، حيث وجهت المديريات بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وأيضا وضع الأسئلة فى مناهج الفصل الدراسي الثاني ومراعاة الابتعاد عن الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى وتشكيل لجان وضع الأسئلة على مستوى الإدارات والمدارس.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على أهمية مواصلة العمل على جذب الطلاب للمدرسة، وخاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوى، وعودتهم إلى المدرسة بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، موجهًا بعقد محاضرات إضافية لهم في مختلف المواد الدراسية، بجانب تفعيل جميع الأنشطة لجذبهم.

وشدد الوزير على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي للطلاب، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب؛ لتحقيق الانضباط في سير العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة.

ووجه الوزير بالاهتمام بتطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالموهوبين، واكتشافهم ورعاية الفائقين منهم، ووجه باختيارهم عن طريق إعداد استمارة يشارك فيها ولى الأمر والمعلم والطالب؛ لحصر الطلاب الموهوبين.

كما أشار الوزير إلى مبادرة "إحياء المسرح المدرسى"، موجهًا بأن يكون لكل إدارة فريق للمسرح المدرسى وإعداد عمل مسرحى لكل إدارة للمشاركة في عقد تصفيات على مستوى الجمهورية.