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المجمعات الاستهلاكية: بيع السلع بسعر التكلفة.. ولدينا منتجات تكفي 6 أشهر

الإثنين، 20 مارس 2023 12:05 ص
المجمعات الاستهلاكية: بيع السلع بسعر التكلفة.. ولدينا منتجات تكفي 6 أشهر وزارة التموين
كتب أحمد عرفة

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قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن الدولة تنشر معارض أهلا رمضان في كل مكان، وهناك توافر للسلع لمدة 6 أشهر.

وأضاف محمد أبو مندور، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن معارض أهلا رمضان يوافر فيها السكر بـ14.5 ونصف، وزيت تمويني بسعر 35 جنيها، إلى جانب تخفيضات من 20% إلى 30% عن مثيلاتها السلعية في الأسواق الأخرى.

وأكمل محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن الشركة قللت حلقة التواصل بين المنتج والمستهلك من خلال توافر السلع من المنتجين مباشرة إلى المستهلكين، وهذا سبب انخفاض الأسعار.

وأردف: "المجمعات ملئه بالسلع بأسعار مخفضة، ونحن نعرض كافة السلع للمواطنين بسعر التكلفة فقط، ولدينا لحوم ودواجن مجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، ولدينا طبق البيض بـ100 جنيه فقط".

وأتم محمد أبو مندور: "الإقبال على المعارض والمجمعات الاستهلاكية شديد جدا، ونعرض خراف حية يوميا بسعر أقل من السوق، وأضخ بالـ400 رأس خروف بالمعارض".

وأشار إلى أن هناك أرصدة تكفي حتى بعد شهر رمضان المبارك، وليس هناك داعي للتكالب على السلع على المعارض، مضيفا: "لدينا 5 شركات قطاع عام تتنافس في تقديم الزيوت بشكل جيد لصالح المستهلك".


محمد أبو مندور

المجمعات الاستهلاكية

اهلا رمضان

اخبار التليفزيون



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