ضبط 12500 لتر سولار وبنزين مدعم داخل محطتى وقود بدون ترخيص بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات بمركز الدلنجات، عن ضبط 12500 لتر سولار، وبنزين داخل محطتى وقود غير مرخصتين بمركز دمنهور، قاما أصحابهم بتجميعهم بغرض إعاده البيع لتحقيق أرباح غير مشروعه، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.