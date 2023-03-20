السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على، وإبراهيم مرتضى، وبأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش و الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويج بضاعته على زباىنه من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 10قطع من الحشيش و16 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وكانت قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.خ" بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، كما عاقبت المتهمة "س.م" ربة منزل و"خ.ط" و"م.ط" و"م.م" و"ا.م" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث ومكافحة المخدرات عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة المركز على نطاق واسع وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 35 لفافة من الأفيون و28 قطعة حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.