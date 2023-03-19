المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين بسبب ضربهم شخصًا أفضى للموت بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني النجار رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد محجوب العباسي، والمستشار محمد الأمير مظهر، وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة كل من "ج.م.ع" و"أ.ج.ال" و"م.ع.ا" بالسجن المشدد 7 سنوات ما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لاتهامهم بضرب أفضى لموت للمجني عليه "إ.خ.س".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 42780 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بمشاجرة داخل حجز بالقسم بين المتهمين والمجني عليه، وعلي أثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ولكنه توفي عقب ذلك.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال كون المجني عليه "إ.خ.س" مقيد الحرية بحجز قسم شرطة الدخيلة على ذمة قضية جنح، وعلى أثر تعاطيه الأقراص المخدرة، انتابته حالة من الهياج داخل غرفة الحجز، ما الجأ المتهمين كل من "ج.م.ع" و"أ.ج.ال" و"م.ع.ا" المحبوسين على ذمة قضايا بالتعدي بالضرب بالأيدي والركل بالأقدام على جميع أنحاء جسدة للسيطرة عليه، واعقبوا ذلك بتكبيل يديه وساقية بحبل، ووضعوا قطعة قماش حولة جيدة، وتم نقله إلى غرفة أخرى، وعقب ذلك شعر بإعياء وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتوفي بعد ذلك وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة، فان المتهمين ضربوا المجني عليه، ما أفضى إلى موته، وأنهم ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.