الانتهاء من إنشاء وتطوير 54 مكتب بريد خلال مبادرة "حياة كريمة" بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد للتيسير على المواطنين خاصة فى القرى والمراكز النائية بالمحافظة، مشيرة إلى ضرورة بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة للحفاظ على الثقة التى يحظى بها البريد لدى المجتمع المصرى على مدار سنوات طويلة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالدور المهم الذى تقوم به الهيئة القومية للبريد كونها أصبحت منفذاً لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى إلى جانب الخدمات البريدية المعتادة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة قد شهدت خلال الفترة الماضية الإنتهاء من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 54 مكتب بريد من إجمالى 67 مكتب بالمراكز المنفذ بها خلال مبادرة حياة كريمة كما أنه يجرى العمل حاليًا بـ 13 مكتب آخر لتقديم خدماتها للمواطنين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن أعمال التطوير شملت تزويد مكاتب البريد بأحدث الأنظمة الإلكترونية الحديثة وكذلك رفع كفاءتها الإدارية والفنية لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وميسر فى القطاعات المختلفة الحكوميةو المالية والبريدية بالإضافة إلى خدمات الصراف الآلى ATM.

لافتة أن خطة التطوير تضمنت التوسع فى نوعية الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد مثل خدمات تكافل وكرامة وصرف المعاشات وخدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير شركات المرافق، وخدمات نقاط البيع POS والحوالات الخارجية الواردة IFS والحوالات الداخلية.

وكذلك خدمات الشباك الشامل وخدمات البريد السريع، كما تم تزويد المكاتب بشباك مخصص لذوى الهمم للتسهيل والتخفيف عليهم.