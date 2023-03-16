وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالبحيرة لتوفير 6 آلاف فرصة عمل

تفقد، منذ قليل، حسن شحاته وزير القوى العاملة يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فاعليات مشروع مهنتك مستقبلك الذى تنظمه مؤسسة حياة كريمة ووزارة القوى العاملة بمدينة دمنهور.

وافتتح وزير القوى العاملة يرافقه الدكتورة نهال بلبع ملتقى تشغيل الشباب بالمنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور، وتفقد وزير القوى العاملة اجنحة ملتقى التوظيف للتعرف على فرص عمل الشباب والمؤهلات المطلوبة.

ويهدف الملتقى إلى توفير حوالى6 آلاف فرصة عمل لأبناء محافظة البحيرة بالاشتراك مع 25 منشأة اقتصادية وبحضور ممثلى وأصحاب المنشآت.

كما يقوم وزير القوى العاملة بتسليم 13 عقد عمل لذوى الهمم بالشركات وكذا تسليم 120 شهادة اتمام تخرج الدورات التدريبة التى تمت بالعربة المتنقلة " مهنتك مستقبلك "

يذكر أن وزير القوى العاملة أعلن عن إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، وذلك بمشاركة كافة الجهات الوطنية والتى تتمحور أهدافها لفهم المتغيرات فى سوق العمل، لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات العالمية.

وأشار وزير القوى العاملة إلى استمرار تنفيذ خطة حصر وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى سوق العمل، وأيضا حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتوسع فى قاعدة بياناتها.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة أن التحديات الراهنة فرضت على الدولة المصرية الاستمرار فى التعامل مع سوق العمل بشكل علمى، ودعم كل السياسات والبرامج التى تهدف إلى دراسة هذا السوق طبقا للمفاهيم والمعايير العلمية.