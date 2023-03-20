الاحتلال يواصل انتهاكاته.. إصابات واعتقال فى صفوف الفلسطينيين

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واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الأحد، عدوانهم على شعب فلسطين ومقدساته وممتلكاته، وأصابت قوات الاحتلال شابا بالرصاص الحي في بلدة حوارة قبل اعتقاله، واعتقلت عددا من المواطنين من عدة محافظات بالضفة الغربية، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، واعتداءاتهم على المواطنين.

كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت وكالة "وفا" بأن جنود الاحتلال منعوا مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المصاب، ثم اعتقلوه، وأجبروا أصحاب المحال التجارية في البلدة على إغلاقها.

وفي نعلين غرب رام الله، هاجم مستوطنون بالحجارة مركبة كان يستقلها خمسة مواطنين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بالقرب من بلدة نعلين، ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح ورضوض، نقلوا إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.