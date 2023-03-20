افتتاح منفذ "أهلاً رمضان" بمدينة السباعية فى أسوان لتوفير السلع الغذائية

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

افتتح محمود عليان، رئيس مدينة السباعية بمحافظة أسوان، اليوم، الإثنين، منفذ "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية، وذلك بحضور أسامه عبد الرحمن رئيس مصانع شركة سكر إدفو، فى إطار التعاون المتواصل بين محافظة أسوان وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

يأتى افتتاح منافذ أهلا رمضان ، ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ تعليمات محافظ أسوان، بتكثيف التعاون والتنسيق مع مديرية التموين ومختلف الشركات والجهات المعنية لضمان توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار مخفضة وجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين والأهالى، بجانب الالتزام بتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأيضاً اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة من أجل محاربة الغلاء ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار ومحاولات الاحتكار.

وأكد رئيس مدينة السباعية، فى بيان صحفى، أن منفذ أهلاً رمضان، يوفر جميع منتجات شركة السكر من السلع الأساسية والرمضانية لتلبية احتياجات الأهالى والمواطنين بدون أرباح وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى وذلك مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجا.

وفى السياق، تفقد شوقى مصطفىن رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، الأسواق والمحلات والمخابز البلدية للاطمئنان على توافر السلع الاستهلاكية ورصد المخالفات التموينية، مع المتابعة الميدانية أولاً بأول لمدى التزام العارضين والشركات المشاركة فى معارض "أهلاً رمضان" بعرض وتوفير السلع الغذائية بشكل مستمر بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية بالشكل المطلوب.