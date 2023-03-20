رئيس مدينة أشمون يتفقد منفذ "أهلاً رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات، منفذ " أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون، حيث تم الإشراف علي توزيع كميات كبيرة من الدقيق والأرز الأبيض المعبأ علي المواطنين بأشمون وكذا المنتجات الغذائية الأخرى وذلك بأسعار مخفضة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين بأشمون من كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوفير كافة السلع الغذائية والإحتياجات الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم.

وأشار النمر إلى أنه جاري التجهيزات النهائية لافتتاح المنفذ الثاني لبيع السلع الغذائية "أهلا رمضان" بمدينة أشمون وذلك بمقر شارع سعد زغلول بجوار الجمعية الاستهلاكية ، بالاضافة إلي فتح منافذ أهلا رمضان بكافة الوحدات المحلية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار إستعداداً لشهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين ، وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق بأشمون والوحدات المحلية.