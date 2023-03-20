ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.65% بختام تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت ا لبورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.599 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 14923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 2579 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 17556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 6149 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 2689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 3975 نقطة.