صعود قوى لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت نصف مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 14977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 2571 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.51% ليصل إلى مستوى 17614 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 6185 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.84% ليصل إلى مستوى 2661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.67% ليصل إلى مستوى 3947 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 3317 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ليسيكو مصر، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة، أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة 2.7 مليون وثيقة بدلًا من 2.695 مليون وثيقة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات رمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 1.4 مليون سهم، 400 ألف سهم، 290 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وتنمية للاستثمار العقاري، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمهندس للتأمين، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 16.5 ألف سهم، 87.4 ألف سهم، 246.5 ألف سهم، 475.6 ألف سهم، 653.1 ألف سهم، 93 سهم، 23 ألف سهم، 400 ألف سهم، 7372 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 237.6 ألف سهم، 230 ألف سهم، 800 ألف سهم، 114.1 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، شراء حصة إضافية قدرها 13.12% من رأس مال شركة بوابة الكويت القابضة "شركة مساهمة كويتية مقفلة" بالمعادل لما قيمته 66.4 مليون دولار لترتفع حصة مساهمة الشركة القابضة لتصل إلى 84.79%، وتم تنفيذ صفقة الشراء وفقًا للقواعد المعمول بها بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة ببورصة الكويت.

وتمتلك شركة بوابة الكويت القابضة، حصة بشركة الإسكندرية للأسمدة بنسبة 59.82%، مما يرفع نسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة للشركة القابضة المصرية الكويتية في رأس مال شركة الإسكندرية للأسمدة من 61.57% لتصل إلى 69.42%.

وفي سياق آخر قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، إن شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة تقدمت لشراء حتى عدد 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصدر للشركة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 75%، بسعر 34 جنيهًا للسهم.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف نشاط شركات فريكول جروب للاستثمارات، ومانجو للاستثمارات القابضة، وكويزر للاستثمار القابضة، وتريليون وورلد للاستشارات المالية، وأكويكورب للاستشارات المالية عن الوراق المالية، وصندوق استثمار مصر إيطاليا العقاري (ليست عضوة بالبورصة المصرية) لمدة 30 يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها.