البورصة تعلن مواعيد التداول خلال رمضان.. الجلسة من 10صباحًا إلى 1.30 ظهرًا

كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة المصرية ، مواعيد التداول خلال شهر رمضان لعام 1444 هجرية، وحددت البورصة مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.

وقالت البورصة ، إن مواعيد جلسة مزاد سعر الاقفال، ستكون كالتالي:

•فترة مزاد سعر الاقفال من توقيت 1.15 ظهرًا ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1.23 ظهرًا وحتى توقيت 1.25 ظهرًا.

•فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهرًا.

•جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1.25 ظهراً وحتى توقيت 1.30 ظهرًا تمامًا.

-تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحًا إلى الساعة 9.30 صباحًا، وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

-تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

-تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

-تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً.