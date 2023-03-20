أوقاف الإسكندرية: شهر رمضان دعوة لتجديد العهد مع الله على الطاعة وترك المعاصى

الإسكندرية- أسماء على بدر

ألقى الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الإثنين محاضرة بمركز إعلام الجمرك حول كيفية استقبال شهر رمضان ، مبينا أن شهر رمضان دعوة لتجديد العهد مع الله على الطاعة وترك المعاصى .

وقال وكيل الأوقاف خلال كلمته أن شهر رمضان المبارك هو دعوة للتكاتف والتألف والتواد والتراحم ودعوة للتكافل الاجتماعى والانسجام المجتمعى ودعوه للتصافى والتصالح مع النفس ومع الآخرين ودعوة للنشاط والهمة وليس للتكاسل والخمول دعوة للتعايش كالجسد الواحد والبنيان المرصوص ودعوه لجمع الشمل والقيم الجميله بين أفراد المجتمع.

كما وجه فضيلة الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة للاجتماع بعدد من الأئمة المتميزين والوعظات بمسجد سيدي أبي العباس المرسي لتأكيد على ضرورة بذل قصارى الجهد في شهر رمضان المعظم للأخذ بأيدي الناس إلى صحيح الدين واشعارهم بروحانيات هذا الشهر المبارك من خلال الدروس الدعوية والخواطر الايمانية بما يتناسب وروح الشهر الكريم.