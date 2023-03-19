الأوقاف: تقديم فقرات دينية بلغات أجنبية بهدف القضاء على الأفكار المغلوطة

إبراهيم حسان

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن أئمة وزارة الأوقاف سيقدمون فقرة باللغات الأجنبية في شهر رمضان المقبل، للتعريف بالدين الإسلامي بشكل يليق به على قناة النيل الدولية.

أضاف هشام عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "الهدف من تقديم فقرات دينية باللغات الأجنبية هو القضاء على الأفكار المغلوطة عن الدين الإسلامي".

وتابع الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "تم تأهيل أئمة لنشر الإسلام الديني الوسطي المستنير لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تروج باسم الدين الإسلامي، ولدينا موفدين إلى أمريكا وكندا وبولندا وإسبانيا والمالديف وأماكن كثيرة أخرى".

وأكمل الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "نحرص على إطلاق مسابقات لأئمة خريجي لغات متقدمة، للاستفادة منهم في نشر تعالم الدين الإسلامي الصحيح الوسطي بالعديد من الدول الأخرى".