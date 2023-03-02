314 حالة تصالح بمخالفات البناء لأهالى مدينة طور سيناء

جنوب سيناء _ ياسر عامر

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، على 10 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء "نموذج 10"، وذلك خلال عرض مبروك العمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 314 قرار تصلح لحالات تصالح.

ومن جانبه، وجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.