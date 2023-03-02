محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير مطار بنغازى الدولى وممثلى شركات سياحية

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صباح اليوم الخميس بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، عبدالله الشافعى مدير مطار بنغازى الدولى وممثلى عدد من الشركات السياحية الليبية، وتناول اللقاء سبل تنشيط السياحة الليبية إلى مصر وبخاصة المدن السياحية بجنوب سيناء.

وقدم المحافظ شرحا وافيا لمقومات مدينة شرم الشيخ المتنوعة، كما تناول الملحمة التى قامت بها المحافظة للإعداد لمؤتمر المناخ والتى أدت إلى النجاح التنظيمى للمؤتمر والذى شهد بها كافة المشاركين من مختلف الجنسيات، وكذا تطوير شرم الشيخ الدولى والذى اصبح واجهه حضارية مشرفة للمدينة.

وقدم الوفد الشكر الجزيل للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وأكد الجميع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنشيط السياحة الليبية إلى مصر وبخاصة مدينة شرم الشيخ،

وفى نهاية اللقاء دعا المحافظ الوفد للقيام بجولات سياحية بكافة المزارات السياحية بالمدينة للتعرف على كافة اشكال التطوير على ارض الواقع، كما قام بإهداء رئيس الوفد درع المحافظة تكريما لهم.

حضر اللقاء المهندس ياسر جاهين نائب مدير شرم الشيخ الدولى ورامى الكيلانى مدير مكتب مصر للطيران بمدينة بنغازى