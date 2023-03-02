وكيل صحة مطروح يتفقد الوحدة الصحية بالكيلو 7 ووحدات تنظيم الأسرة

كتب -أحمد الزغبي

تفقد الدكتور مبروك سالم، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الخميس الوحدة الصحية بالكيلو 7 بإدارة مطروح الصحية، في إطار جولاته التفقدية لمنافذ الخدمة الطبية بالمحافظة، للتأكد من تقديم خدمة طبية متميزة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة .

جاء ذلك لمتابعة سير العمل في وحدة ك٧ الصحية لمتابعة سير العمل اليومي بها ،والتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة العمل بالعيادات المختلفة بها و توافر الأدوية

وخلال المرور على عيادة تنظيم الأسرة و متابعة الحوامل وجه الإدارة الهندسية صيانة جهاز السونار الموجود بالعيادة الصحية .

كما تابع وكيل صحة مطروح ندوة التثقيف الصحي الخاصة بالمبادرات الرئاسية، وخاصة المبادرة الرئاسية المقبلين على الزواج، وكذلك عيادة الأسنان، ومتابعة سير العمل بها وتوافر المستلزمات، وفي نهاية الجولة المرورية وجه بضرورة العمل بروح الفريق من أجل خدمة المرضى، والتأكيد على متابعة المديرية المستمرة لتذليل العقبات، وتقديم كل الدعم للأطقم الطبية.

وعلى صعيد آخر، كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح شهدا أمس الاحتفال الذى نظمته إدارة الحماية المدنية بمطروح بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و العميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة وقادة وضباط وأفراد وجنود إدارة الحماية المدنية بمطروح .

خلال الاحتفالية تم استعراض جهود تطوير منظومة العمل بإدارة الحماية المدنية بمطروح من أجهزة ومعدات وسيارات وكذلك جهودها المتواصلة من خلال أفرع عملها من إطفاء وإنقاذ نهرى وبرى للحفاظ على الأرواح ولحماية الممتلكات العامة والخاصة وكذلك جهود التواصل المجتمعى والإنسانى .



وكيل صحة مطروح الوحدة الصحية بالكيلو 7



وكيل صحة مطروح خلال جولته



وكيل صحة مطروح يتابع الخدمات الطبية



