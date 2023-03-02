مركز النيل للإعلام بسوهاج ينظم ندوة توعوية للتعرف على جهود القضاء على الأمية

سوهاج – عمرو خلف

نظم مركز النيل للإعلام بسوهاج، ندوة توعوية للتعرف على الجهود المبذولة للقضاء على الامية فى محافظة سوهاج، والنتائج والتحديات التى تواجه الميسرات فى تنفيذ المستهدف، فى إطار الدور التنويرى والتوعوى للهيئة العامة للاستعلامات.

وحاضر اللقاء محمد الدالى رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، وسط لفيف من الميسرات ومقدمى الخدمة على مستوى محافظة سوهاج ، وتناول اللقاء كيفية القضاء علي الأمية بدون تكلفة مالية ولذلك من خلال المدخل الديني ولغة الخطاب وتقديم خدمة تعليمية مجانية للأبناء ولتحقيق تلك المستهدفات لابد من توظيف وإكساب الدارسين المهارات الحياتية التى تنمى الوعى وتطور الخبرات.

وأوصى اللقاء تحقيق الاستيعاب الكامل للتلاميذ فى سن الالتحاق للصف الأول الابتدائى و محاربة تسرب التلاميذ بشتى الطرق والعمل على مساعدة الأسر الفقيرة التى تسعى لتشغيل أطفالها وتوفير دخـل لهم وتتبعهم لعدم حدوث أى تسرب والتأكيد على ضرورة الارتقاء بثقافة الإناث، من خلال محو أميتهم، تفعيل وتطوير برامج محو الأمية تشجيع الفتيات على الانتظام فى التعليم على قدم المساواة مع الفتيان، باعتبار التعليم هو الأسـاس للتعـرف علـى حقوقها ومسئوليتها وواجباتها تجاه المجتمع والأسرة.

ندوة توعوية للتعرف على جهود القضاء على الامية فى سوهاج (1)



ندوة توعوية للتعرف على جهود القضاء على الامية فى سوهاج (2)



ندوة توعوية للتعرف على جهود القضاء على الامية فى سوهاج (3)