"المهارات الحياتية للاتحادات الطلابية" ندوة بمركز النيل للإعلام بسوهاج.. صور

سوهاج – عمرو خلف

نفذ مركز النيل للإعلام بسوهاج، ورشة عمل حول "المهارات الحياتية لأعضاء الاتحادات الطلابية"، وصرحت إيمان أمام مدير المركز، بأن هذا النشاط يأتى فى مجال التوعية السياسية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، فى إطار الدور التوعوى الذى يقوم به مركز النيل لإعلام سوهاج فى شتى المناحى والمجالات.

حضر الورشة ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بالتربية والتعليم، ونيفين فاروق حكيم رئيسة الاتحادات الطلابية، وميرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بالتربية والتعليم، وذلك حرصا على غرس الوعى السياسي والمجتمعى لطلبة المدارس، لبناء طالبا فاعلا فى المجتمع يمارس العمل العام فى مهده ما ينعكس على بناء الشخصية.

وتناول اللقاء تعريف المهارات الحياتية وعناصرها كمهارة الاستماع والإنصات ومهارات الاتصال والتواصل واتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجى وحل المشكلات، وحث اللقاء على اهمية تنظيم الوقت وتشجيع الطلاب على التفوق ودعم روح الابداع والابتكار والالتزام بمبادئ الاتحاد كتنظيم شرعى وقانونى.

وحرص اللقاء على أهمية أن يشارك الطلاب فى الأنشطة التربوية داخل المدرسة وخارجها، والاستفادة من المنصات التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي على النحو الامثل.