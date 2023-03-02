محافظ كفر الشيخ: تخطيط وتطوير شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية بمراكز المحافظة

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً لدراسة تخطيط وتطوير ومراجعة تصميمات شبكة الطرق،، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بمراكز المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، واللواء حسن موافي، رئيس مدينة كفر الشيخ، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

وناقش محافظ كفر الشيخ، تطوير شارع الخليفة المأمون وشارع صلاح سالم مرورا بشارع صلاح سلامة حتى تقاطعه مع شارع الدستور وشارع ناجي شتله وكلها بشرق مدينة كفر الشيخ، وإجراء دراسة لوضع وسائل التهدئة لجميع الشوارع والمطبات الصناعية بالمواصفات الآمنة أمام المستشفيات والمدارس ورؤوس الميادين وتقاطعات الشوارع، ومراجعة وضع الاعلانات وواجهات المحلات بما يحقق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، وشركات المرافق، لتنفيذ الأعمال بما يحقق الجدوى من مشروعات التطوير، وصولا لرضا المواطن وتحقيق السيولة المرورية، ومراجعة شبكة المرافق بهذه المناطق، تمهيداً لرصفها ومراجعة صفايات المطر وذلك لرفع كفاءة الصفايات الحالية وتركيب باقي الصفايات.

يذكر أن تم تحديد عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة، لتطويرها لتليق بعاصمة محافظة كفر الشيخ، من ضمن أعمال خطة التطوير والتي تم وضعها، لتظهر المحافظة بالمظهر اللائق بها.