ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر ودواجن محقونة بالمياه لزيادة وزنها بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الطب البيطرى ، من ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر، و دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 210 كجم لحوم مفرومة مجمدة، و60 كجم كبدة مجمدة مجهولة المصدر، وجرى تحرير محاضر أرقام 1824 و1825 المخالفات واتخاذ باقى الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 350 كجم دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخص لها قانونا وبدون اشراف بيطرى ومقطعة إلى أجزاء، وبفحص هذه الأجزاء تبين حقنها بالماء لزيادة الحجم والوزن وهو ما يعتبر نوع من أنواع الغش التجارى، كما تم ضبط 10 كجم لحوم مفرومة بدون بيانات، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.