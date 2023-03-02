اليوم السابع
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محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات جديدة بعدد من الوحدات المحلية

الخميس، 02 مارس 2023 09:13 ص
محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات جديدة بعدد من الوحدات المحلية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الخميس، قرارا جديدا، تضمن حركة تنقلات بعدد من الوحدات المحلية، وذلك لمصلحة العمل.
 
وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف أحمد السيد محمد السيد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لتسيير العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، ولحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وتكليف أحمد محمود أحمد حسن سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالعمل سكرتيرا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وتكليف أحمد صابر جاود رئيس قرية مشطا بالعمل سكرتيرا للوحدة المحلية بمركز طما، وتكليف أحمد ثابت عبدالرحيم من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية مشطا بطما. 
 
وتضمن قرار المحافظ أيضا تكليف فراج مراد أحمد عبدالعال من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية روافع القصير بمركز سوهاج، وتكليف جاب الله أبوالفتوح جاب الله من العاملين بديوان عام المحافظة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية أولاد حمزة بمركز المنشأة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تحت الاختبار. 
 
وأكد محافظ سوهاج، أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

سوهاج

محافظ سوهاج

المراغة

مركز سوهاج

الوحدات المحلية



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