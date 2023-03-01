محافظ سوهاج: بدء تسليم الوحدات بالمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعى بحى الكوثر

وأوضح على لطفى رئيس حى الكوثر، أن المشروع كان من ضمن المشروعات المتعثرة منذ عام 2011م، حيث تم الانتهاء من توصيل المرافق للعمارات، وتشغيل محطة الصرف الصحى رقم 4 بذات المنطقة والتى كانت سبب تأخر المشروع، مشيرا إلى أنه جاري أيضا تسليم الوحدات السكنية للمرحلة السادسة بعدد 786وحدة سكنية بذات المشروع منذ أكثر من شهر.

وتهيب الوحدة المحلية بالحاجزين من المرحلتين الخامسة والسادسة سرعة التوجه لمقر الحي لإنهاء إجراءات التسليم خلال شهر من تاريخه.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد تابع فى وقت سابق الأعمال الجارية في تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تشمل الأعمال توصيل " مياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي "، بتكلفة إجمالية 777 مليونا و429 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ أن النسبة الإجمالية لتنفيذ الأعمال وصلت 60%، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء وشبكات الحريق 50.4%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي 90%، مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا تبلغ 1089 فدانا، حيث تستهدف الأعمال تنفيذ البنية التحتية للمنطقة القائمة بمساحة 337 فدانا، ومنطقة التوسعات الشمالية 62 فدانا، بينما تبلغ مساحة التوسعات المستقبلية 690 فدانا.