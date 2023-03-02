محافظ جنوب سيناء: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتنمية القرى والتجمعات البدوية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بتنمية القرى والتجمعات البدوية في ظل إطلاق مشروع " حياة كريمة " ويضع هذا الامر في أولى اهتماماتة.

جاء ذلك خلال ختام جولتة المكوكية لمدن دهب ونويبع وطابا اليوم بلقاءه مع مشايخ وعواقل واهالى قرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا ، وذلك في إطار لقائاتة المتعاقبة معهم منذ انضمام القرية إدارايا الى محافظة جنوب سيناء.

وأشار المحافظ إلى أن العديد من مطالب الاهالى خلال اللقاءات السابقة قد تحققت وجارى تحقيق المزيد، ومن المطالب التي تحققت توفير مصادر مؤقتة للمياه والإسراع في إجراءات حفر البئر المطلوب، وكذا استمرار اعمال الحفر والانشاءات في مشروع ال120 بيت بدوى شاملا كافة المرافق ، وتسليم الوحدة الصحية خلال ساعات من اللقاء ومع توفير طبيب وطاقم تمريض، وجاهزيه افتتاح مكتب البريد، وانتهاء مشكلة استقدام مدرسين من شمال سيناء بعد التنسيق مع محافظ شمال سيناء لحين توفير مدرسين من المحافظة ، كما اجرى المحافظ حوارا مابين مطالب الاهالى وردود مديرى المديريات والإدارات المصاحبين للمحافظ في جولتة من اجل حلول فورية على أرض الواقع.

كما التقى المحافظ مع أبناءه طلاب وبراعم القرية ووزع عليهم عدد من الأدوات الرياضية والمستلزمات الدراسية من شنط وكراريس واقلام وغيرها من المستلزمات، كما اهداهم بعض الهدايا النقدية ، واهدى سكان القرية كميات من البطاطين والسلع الغذائية وكميات من اللحوم والدواجن ، كما اعطى المحافظ توجيها الى محمد حسن رئيس مدينة طابا بالاشراف التام على تحقيق مطالب الاهالى ووعد بلقاء اخر مع الاهالى خلال اسبوعين ودعاهم لحضور احتفال المحافظة بعيدها القومى 19 مارس القادم.