تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

اعلنت هيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 688 شاحنة و 141 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 389 شاحنة و41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 299 شاحنة و 100 سيارة.

حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة السفينتين دليلة ، الحرية وتغادر السفينة بوسيدون اكسبريس. فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ، دليلة ، كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة 190 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا ، ايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا ، بريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1890 راكب بموانيها ، حيث استقبلت موانى البحر الاحمر امس عدد جمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 924 شاحنة و 484 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 477 شاحنة و 454 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 447 شاحنة و 30 سيارات.