اليوم السابع
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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:23 ص
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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اعلنت هيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة  وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 688 شاحنة و 141 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 389 شاحنة و41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 299 شاحنة و 100 سيارة. 
 
حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة السفينتين دليلة ، الحرية وتغادر السفينة بوسيدون اكسبريس. فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين  الحرية ، دليلة  ، كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة 190 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا ، ايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا ، بريدج . 
 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1890 راكب بموانيها  ، حيث استقبلت  موانى البحر الاحمر امس عدد جمالي  السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة  وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 924 شاحنة و 484 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 477 شاحنة و 454 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 447 شاحنة و 30 سيارات.
 
حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة امل وتغادر السفينتين دليلة ، الحرية . فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة OB HEART وثلاث سفن وهي  الحرية ، بوسيدون اكسبريس ، دليلة  بينما غادر السفينتين امل ، بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة 280 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا ، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا ، بريدج . كما استقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE وعلي متنها 396 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1445 راكب بموانيها.

 


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