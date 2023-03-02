محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" لتطوير قرية "جبران"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ضمن هذه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قرية نجع جبران التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، لخدمة نحو 500 مواطناً من سكان القرية البسيطة.

وشدد محافظ أسوان، في بيان صحفى، على دفع معدلات الإنجاز للانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة لبدء تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية ومنها مشروع توصيل خدمات الكهرباء لشوارع ومنازل هذه القرية المحرومة والذى يضم شبكات بأطوال 1.7 كم من الكابلات، و 15 كم من الموصلات الكهربائية، و 60 كشاف، ومحول كهربائى قدرة 200 ك.ف.

وعلى الجانب الآخر، أوضح ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، أنه بحث شكوى أهالى قرية بشاير الخير ببحيرة ناصر جنوب مدينة أسوان بمسافة 160 كم حيث تضم 11 ألف نسمة، مشيراً إلى القيام بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة بشاير الخير الابتدائية بنسبة 100 %، بالإضافة إلى تفقد مرشحات مياه الشرب ومتابعة سير العمل بها للاطمئنان على وصول مياه الشرب النقية لمنازل الأهالى بالجودة المطلوبة.

وأشار، إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للقيام بأعمال التطهير والصيانة اللازمة لخطوط وشبكات الصرف، مع توفير عربات الكسح لتفريغ خزانات التجميع لتلبية شكوى الأهالى وتضررهم من طفح الصرف الصحى المتكرر، لافتاً إلى أنه تم إعداد تقرير ميدانى شامل لكافة المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالقرية ومنها نقل خطوط الكهرباء إلى الشبكة الجديدة، وسيتم عرضه على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحلول المناسبة لتذليل العقبات وتلبية كافة الشكاوى لتحسين الظروف المعيشية ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والأهالى بالشكل المطلوب.