محافظ أسوان يلتقى نائب وزير الإسكان لإعادة إحياء تشغيل آبار الشلال

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم، الخميس، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، لبحث الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، بجانب إيجاد الحلول الجذرية للمناطق الساخنة سواء لمشاكل مياه الشرب أو الصرف الصحى ، بالإضافة إلى إعادة إحياء تشغيل آبار الشلال ، مع طرح عدد منها للاستثمار لإنتاج المياه المعدنية بعد رفع كفاءتها وصيانتها لتنويع مصادر المياه ، وأيضاً للحد من مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق داخل مدينة أسوان.

حضر اللقاء، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة حسن مستشار وزير الإسكان، والدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم المياه بالوزارة، بجانب المهندسة مرفت حسين رئيس الإدارة المركزية لجنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة.

وخلال اللقاء، قدم محافظ أسوان شكره لوزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار ، وأيضاً لنائبه الدكتور سيد إسماعيل ، وفريق العمل على جهودهم فى إحلال وتجديد البنية التحتية لمدن المحافظة ، وهو المشروع الضخم الذى يشهد له المواطن الأسوانى بالبنان وذلك بعد مرور سنوات عديدة تهالكت فيها الشبكات والمحطات ، ولأول مرة وبتوجيهات من الرئيس السيسى ، وبمتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ينفذ هذا المشروع الذى كان حلماً لمواطنيها.

وأكد أن المحافظة تحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى عدد القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالنسبة لتوصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى 175 قرية، كما أننا نجنى حالياً ثمار سنوات العمل الماضية بإجراء أكبر عملية جراحية لإحلال وتجديد البنية التحتية من شبكات وخطوط ومحطات.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن وزارة الإسكان تدعم الخطوات السريعة والناجزة لمحافظة أسوان من أجل تحسين أداء وشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى ، وهو الذى يتوازى مع جهود الدولة لإحلال وتجديد البنية التحتية ، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة ، مشيراً إلى أننا سنسرع الخطى لإيجاد حلول جذرية للمناطق الساخنة، بجانب تحويل الدراسة العلمية المتعلقة بارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان إلى مشروعات تستهدف تنويع مصادر المياه من آبار الشلال، بالإضافة إلى طرح بعضها للاستثمار للحد من هذه المشكلة.