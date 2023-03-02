قطع الكهرباء اليوم بحى غرب المنصورة 3 ساعات لأعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

يشهد اليوم حى غرب المنصورة انقطاع للتيار الكهربائى فى عدد من المناطق بسبب اعمال الصيانه التى سوف تتم بمحول 2 بمحولات سندوب، وقد أعلن المحاسب سيد حسين النخيلى رئيس الحى، بناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، بانه سيتم فصل التيار الكهربائى وتأثر عدد من الاماكن بنطاق حى غرب المنصورة اليوم ، وذلك وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وذلك تزامنا مع اعمال الصيانة على محول رقم 3 بمحطة محولات منية سندوب، بأنه سيتم اجراء اعمال الصيانة على لوحة توزيع الفردوس اليوم الخميس من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا" اليوم وذلك لعمل الصيانة اللازمة.

والمناطق المتاثرة هي میدان الشيخ حسانين - بنك الدم – شارع جامعة الدول العربية – ميت حدر – الحسنية – حسين بك – العباسي - الشيخه عائشه – جزء من ميدان الطميهي – شارع محمد فتحى - شارع السلخانة - شارع الجلاء – منشية المصطفى – سكة سندوب.

وأيضا تزامنا مع اعمال الصيانة على محول رقم 2 بمحطة محولات منية سندوب، وفقا" لإخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم اجراء اعمال الصيانة على لوحة توزيع الفردوس يوم السبت الموافق 4/3/2023من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا" من نفس اليوم وذلك لعمل الصيانة اللازمة

والمناطق المتاثرة هى منطقة البشطير – الطوبجي – محطة صرف مورجانتي – منطقة الفردوس – شارع الترعة حتى الشيماء - مستشفى الصدر - شارع سامية الجمل حتى الاديب – حى الاشجار.

وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.