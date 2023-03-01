اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 12:32 م
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فصل التيار الكهربائى لأجراء أعمال الصيانة وتأثر عدد من الأماكن بغرب المنصورة غدا

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:06 م
فصل التيار الكهربائى لأجراء أعمال الصيانة وتأثر عدد من الأماكن بغرب المنصورة غدا قطع الكهرباء
الدقهليه شريف الديب

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أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة ، برئاسة المحاسب سيد حسين النخيلى رئيس الحى، بناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، بانه سيتم فصل التيار الكهربائى وتأثر عدد من الاماكن بنطاق حى غرب المنصورة ، وذلك وفقا" لبرنامج الصيانة  للحفاظ عل  جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .
 
حيث تزامنا مع اعمال الصيانة على محول رقم 2 بمحطة محولات منية سندوب، وفقا" لإخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم اجراء اعمال الصيانة على لوحة توزيع الفردوس يوم السبت الموافق 4/3/2023من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا"  من نفس اليوم وذلك لعمل الصيانة اللازمة 
والمناطق المتاثرة هي 
منطقة البشطير – الطوبجي – محطة صرف مورجانتي – منطقة الفردوس – شارع الترعة حتى الشيماء - مستشفى الصدر - شارع سامية الجمل حتى الاديب – حى الاشجار .
 
 وتزامنا مع اعمال الصيانة على محول رقم 3بمحطة محولات منية سندوب بأنه سيتم اجراء اعمال الصيانة على لوحة توزيع الفردوس يوم الخميس الموافق 2-3-2023من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا" من نفس اليوم وذلك لعمل الصيانة اللازمة 
 
 والمناطق المتاثرة هي میدان الشيخ حسانين - بنك الدم – شارع جامعة الدول العربية  – ميت حدر – الحسنية – حسين بك – العباسي - الشيخه عائشه – جزء من ميدان الطميهي – شارع محمد فتحى - شارع السلخانة - شارع الجلاء – منشية المصطفى – سكة سندوب
 
وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة  بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.
 

 


الدقهليه

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حي غرب المنصوره

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