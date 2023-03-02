علوم الملاحة والفضاء بجامعة بنى سويف تفوز بالمركز الأول فى مجال الفيزياء الفلكية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، حصول فريق (SatConnect) بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، على المركز الاول على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الفيزياء الفلكية، وعلوم الفلك فى معرض مصر الدولى للعلوم والتكنولوجيا (EISTF).

وحسب بيان لجامعة بنى سويف وجه حسن، التهنئة للفريق الفائز، وللقائمين على كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وعلى رأسهم الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، خاصة وأنها تُعد أكبر مسابقة علمية دولية لطلاب الجامعات فى مصر مشيرًا إلى أن أبنائه الطلاب تفوقوا على جميع المشاركين من 20 جامعة مصرية، مضيفا أن الطلاب أتيحت لهم فرصة متميزة لعرض مشروعاتهم البحثية ولمعرفة مشروعات المسابقة المتعلقة بالعلوم الأخرى مثل الأحياء والطب والهندسة الميكانيكية والكهربائية والفيزياء وعلوم الفلك والكمبيوتر والكيمياء والبيئة والعلوم السلوكية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الفريق الفائز ضم الطالب حسام فرحات فتحى بالفرقة الثالثة برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، والطالبة رنا سعيد فهمى بالفرقة الرابعة ببرنامج الملاحة الفضائية تحت إشراف الدكتور محمد مراد عبد الرحمن، مدرس اتصالات الفضاء بالكلية ومنسق برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، والمشروع عبارة عن محطه أرضيه لتتبع الاقمار الصناعية والتواصل اللاسلكى معها " Satellites' Ground station for wireless communication and IOT Applications".

تجدر الإشارة أن فكرة المشروع تتلخص فى إنشاء محطة تمكن المستخدم العادى بالاتصال بالأقمار الصناعية فى المناطق التى تنعدم فيها امكانيه الاتصال والتواصل مثل الصحارى والغابات لأن فى هذه الحالة سيكون الاتصال بالأقمار الصناعية هو الحل الوحيد، وتتيح المحطة امكانيه تثبيت مستشعرات "IOT " فى تلك المناطق والتى كان يمنع استخدامها عدم توافر خدمه الانترنت فى تلك المناطق النائية.