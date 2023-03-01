طلاب من أجل مصر تنظم ندوة عن إدارة الوقت وفن الاتصال بـ"إعلام بنى سويف"

بنى سويف هانى فتحى

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة بنى سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ندوة بعنوان إدارة الوقت وفن الاتصال والقيادة والتواصل مع الآخرين، تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق المنسق العام للكيان، بحضور الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وأوضح الدكتور منصور أن الندوة ناقشت أهمية إدارة الوقت خاصة لطلاب كلية الإعلام والذى يمثل موضوع حيوى لطبيعة عملهم فى الصحافة والإعلام ومقتضيات تواجدهم فى الحدث وقت وقوعه وتغطيته بسرعة ليصل للجمهور فور وقوعه، وأيضاً لطلاب الجامعة بمختلف كلياتهم، مشيراً إلى أن المهارات القيادية متطلب أساسى لابد من توافرها عند الطلاب ولابد من العمل على تنميتها بداية من الآن أثناء الدراسة نظراً لتأثيرها الهام على جميع جوانب الحياة المهنية فيما بعد.

وافتتح الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية الندوة، مؤكداً أن النجاح فى إدارة الوقت أهم أسس النجاح فى مختلف مجالات الحياة، وذلك انطلاقا من حرص إدارة الجامعة على تنمية وتطوير مهارات وقدرات الطلاب، ومن أهم صفات القيادة الناجحة، وانتهت الندوة بكلمة رئيس اتحاد طلاب الجامعة والتى وجه فيها الشكر للجامعة والكلية على دعمهم الدائم للطلاب.