طرق سهلة للتخلص من السكر المخفي وفقدان الوزن بشكل أسرع

كتبت إيناس البنا

يعتمد فقدان الوزن بشكل كبير على شيئين - النظام الغذائي والتمارين الرياضية، وكلاهما بحاجة إلى التوازن والعمل بشكل جيد، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر باتباع نظام غذائي، فمن المهم أن تعرف ماذا وكيف، وكم تأكل.

قد تتجنب تناول الحلويات والسكر بشكل عام، ومع ذلك، سوف تفاجأ بمعرفة أنها موجودة في أشكال خفية حتى في الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التي تتناولها كل يوم.

على سبيل المثال، يعد الخبز البني والبسكويت متعدد الحبوب بدائل أفضل للخبز الأبيض والبسكويت المحملين بالجلوتين، ولكن حتى هذه الأطعمة تحتوي على السكر.

يقول الخبراء وفقا لموقع " onlymyhealth" أنه من الآمن دمج الأطعمة التي تحتوي على السكريات الطبيعية مثل الفاكهة، عند اتباع نظام غذائي.

وفقا لـ "هارفارد هيلث"، فإن المشكلة الرئيسية تنشأ عندما تستهلك سكرًا مضافًا إلى طعامك، وهو ما لا تدركه حتى. تخفي شركات الأغذية المكونات بكلمات أكثر صحة مثل العصائر والسكر البني والجلوكوز وما إلى ذلك ، والتي تعتبر ضارة تمامًا مثل السكر الأبيض.

بحسب دراسة نشرت في المجلة الصحيةBMJ مفتوح، تمت إضافة خصائص السكر إلى ما يقرب من 60 % من السعرات الحرارية التي تأتي من استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة للأمريكيين.

لذا نتعرف على الطرق والوسائل للوقوع في مصائد الإعلانات هذه وتقليل السكريات المخفية في نظامنا الغذائي اليومي:

تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات الطبيعية



الفواكه والخضراوات مليئة بالسكريات الطبيعية، بصرف النظر عن ذلك فهي غنية أيضًا بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة وتوفر التغذية المطلوبة لجسمك.

بحسب الجمعية القلب الأمريكية، أي شيء يحتوي على فاكهة أو حليب سيحتوي على الأقل على بعض السكريات الطبيعية.

حاول أن تمنع نفسك عن المشروبات السكرية



المشروبات المحلاة مليئة بالسكر وبمرور الوقت تصبح مسببة للإدمان. ابدأ في الإقلاع عنها ببطء ، بحيث يمكنك التوقف تمامًا عن المشروبات الرياضية والصودا والقهوة وحتى العصائر، ابدأ بشرب المشروبات الطبيعية مثل الماء وماء جوز الهند وماء الليمون وما إلى ذلك.

اذهب للأطعمة المنزلية



أي طعام يتم تحضيره في المنزل سيحتوي على سعرات حرارية أقل مما هو عليه في مطعم معد، لن تستخدم المكونات الطازجة والصحية فحسب ، بل ستحرص أيضًا على تجنب المواد الحافظة والملح المضاف والسكريات.

الكاتشب محلي الصنع هو وسيلة صحية أكثر من المعبأة في زجاجات. وبالمثل ، فإن البرجر الذي تشربه في المنزل ، على الرغم من تناول المايونيز ، سيكون أقل من السعرات الحرارية في المطعم.

اقرأ ملصقات الطعام دائمًا



أحد الأشياء التي لا نفعلها أبدًا في السوبر ماركت هو قراءة الملصقات الغذائية لمعرفة المحتوى الغذائي للعلبة التي نشتريها، فمن الضروري قراءة جميع المكونات الموجودة في تغليف المواد الغذائية وستفاجأ برؤية كمية السكر والملح التي تتناولها مع كيس رقائق البطاطس المفضل لديك والوجبات الخفيفة الأخرى.

حتى ما يسمى بالوجبات الخفيفة "الحمية" و "منخفضة السعرات الحرارية" مليئة بالسكريات المخادعة المعبأة بأسماء خيالية مثل السكر البني ، سكر الشعير ، إلخ ، ومعظمها غني بالسعرات الحرارية على حد سواء.

قارن دائمًا السعرات الحرارية



كلما قرأت ملصقات الطعام وتعرفت على السعرات الحرارية في الطعام ، قارن دائمًا الكمية التي يمكنك تناولها بالأطعمة الطازجة المتوفرة أو التي تقدمها في المنزل.

500 سعر حراري من الكعك مقارنة بنفس الكمية من السلطة الطازجة مع البيض والفواكه والخضراوات الموسمية والبذور وزيت الزيتون يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية أيضًا.