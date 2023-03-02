ضبط 464 عبوة مواد غذائية و5950 مشروبات غازية و1450 عبوة زيت زيتون فاسد بالغربية

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من السلع الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي مصنفة على النحو التالي : 464 عبوة مواد غذائية متنوعة، 435 باكتة عصير ومشروبات غازية، 14 كرتونة لحوم (كفتة، برجر، سجق شرقي وصويا مبللة) ،148 برميل مخلل، 191 صفيحة عسل أسود، 5 شكائر ملح وشطة، 8 شكائر تمر هندي ودوم ، 1450 عبوة زيت زيتون و5950 عبوة مياه غازية ليمون بالنعناع .

وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية، أنه على الفور تم تحرير محاضر بالنيابة بالواقعة والمخالفات المسجلة والتحفظ على المنتجات وسحب العينات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017، كما تم التنبيه المشدد على كافة المنشآت الغذائية المخالفة بعمل الإجراءات التصحيحية للمخالفات السابقة وفي حال تكرار تلك المخالفات ورصدها مرة أخرى سيتخذ ضدها الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.