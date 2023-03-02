اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 10:10 م
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ضبط 464 عبوة مواد غذائية و5950 مشروبات غازية و1450 عبوة زيت زيتون فاسد بالغربية

الخميس، 02 مارس 2023 08:30 م
ضبط 464 عبوة مواد غذائية و5950 مشروبات غازية و1450 عبوة زيت زيتون فاسد بالغربية جانب من المضبوطات
الغربية مصطفى عادل

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تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية فى تنفيذ حملاتها الموسعة على أسواق مراكز ومدن المحافظة، وقامت الهيئة خلال الفترة السابقة بتنفيذ عدد من الحملات شملت مراكز طنطا، كفر الزيات، المحلة، السنطة وزفتى، بالإضافة إلى أحياء أول وثان طنطا. 
 
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من السلع الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي مصنفة على النحو التالي : 464 عبوة مواد غذائية متنوعة، 435 باكتة عصير ومشروبات غازية، 14 كرتونة لحوم (كفتة، برجر، سجق شرقي وصويا مبللة) ،148 برميل مخلل، 191 صفيحة عسل أسود، 5 شكائر ملح وشطة، 8 شكائر تمر هندي ودوم ، 1450 عبوة زيت زيتون و5950 عبوة مياه غازية ليمون بالنعناع . 
 
وأوضحت المهندسة حنان عامر  مدير فرع الهيئة بالغربية، أنه على الفور تم تحرير محاضر بالنيابة بالواقعة والمخالفات المسجلة والتحفظ على المنتجات وسحب العينات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017، كما تم التنبيه المشدد على كافة المنشآت الغذائية المخالفة بعمل الإجراءات التصحيحية للمخالفات السابقة وفي حال تكرار تلك المخالفات ورصدها مرة أخرى سيتخذ ضدها الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 


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