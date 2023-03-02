محافظة الغربية: بدء تحصين 266 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استعدادات مديرية الطب البيطرى لبدء تحصين رؤوس الماشية بالمحافظة ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع، فى إطار جهود الدولة لتنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية وفقا للكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية رقم (49) لسنة 2023، على أن يتم بدء تنفيذ الحملة القومية الأولى لهذا العام فى يوم السبت 4/ 3/ 2023 ولمدة شهر.

وأكد رحمى أن الحملة تستهدف تحصين عدد 266545 حيوان من رؤوس الماشية بالمحافظة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم لتلك الحملات لتحقيق المستهدف منها فى الوقت المحدد، ذلك إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن (الأوقاف، الزراعة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، المطرانية وجامعة طنطا) وذلك لتقديم الدعم الكامل ولازم لتنفيذ الحملة.

وأضاف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى أن التطعيم يستهدف 133 ألف رأس أبقار، 91.857 ألف رأس جاموس، 567 .32 ألف رأس أغنام و9.121 ألف من الماعز، مؤكدًا أن المديرية قامت بتوفير احتياجات المحافظة من اللقاحات ومستلزمات التحصين وتوزيعها وحفظها بالإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة.

وتهيب المحافظة بالمواطنين الإسراع فى تحصين ماشيتهم بهدف الحفاظ عليها وحمايتها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.