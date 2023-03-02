ضبط 18 صنف أدوية مهربة وتحرير 26 محضرا فى حملة بحى وسط الإسكندرية

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على المنشآت والصيدليات، وأسفرت عن تحرير 26 محضر وتحريز 18صنف أدوية مهربة وغير مصرح تداولها، وتوجيه 15إنذار ورفع 205 حالة إشغال وحاجز، وتحصيل مبلغ 32 ألف جنيه، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد المخالفين .
وقادت الحملة عزة سعد رئيس حي وسط ويحيي زكريا سكرتير عام الحي، حيث جابت شوارع: السلطان حسينوالنبي دانيال ،وميدان سعد زغلول ، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير المخالفات الآتية:-
1-تحرير عدد 7 محاضر جنح صحية، وسحب عينة للتحليل بمعرفة معامل الصحة ، تحصيل مبلغ 32 ألف جنيه غرامات فورية بمعرفة إيرادات حي وسط، وتحرير عدد 7 محاضر أمن صناعي لعدم تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق وإخطار الكهرباء، وتحرير عدد 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمعرفة تموين وسط ، وتحريز عدد 18 صنف بواقع 40 عبوة أدوية مهربه وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها فى السوق المصرى ، وتحرير محضر بقسم باب شرق.
كما تم ضبط عدد 140 حالة إشغال متنوع 65 حاجز بمعرفة إدارة إشغال الطريق بالحي، وتحرير عدد 7 انذارات لمخالفة قوانين العمل بمعرفة التفتيش العمالي، وتحرير عدد 1 محضر 2 إنذار ومحضر إخطار بمعرفة إدارة شؤون البيئة بحي وسط لمخالفة قانون البيئة وعدم استكمال الملف البيئى، وتحرير عدد 3 انذارات بمعرفة شركة المياه، تحرير عدد 3 انذارات بمعرفة شركة الصرف الصحي لتسديد متأخرات
كما تم تحرير عدد 2 محضر بمعرفة إدارة الرصد البيئي لعدم التعاقد مع شركة النظافة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات .
جانب من الحملة
حملات حي وسط
عزة سعد رئيس حي وسط الاسكندريه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة