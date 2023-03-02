ضبط 18 صنف أدوية مهربة وتحرير 26 محضرا فى حملة بحى وسط الإسكندرية

وقادت الحملة عزة سعد رئيس حي وسط ويحيي زكريا سكرتير عام الحي، حيث جابت شوارع: السلطان حسينوالنبي دانيال ،وميدان سعد زغلول ، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير المخالفات الآتية:-

1-تحرير عدد 7 محاضر جنح صحية، وسحب عينة للتحليل بمعرفة معامل الصحة ، تحصيل مبلغ 32 ألف جنيه غرامات فورية بمعرفة إيرادات حي وسط، وتحرير عدد 7 محاضر أمن صناعي لعدم تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق وإخطار الكهرباء، وتحرير عدد 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمعرفة تموين وسط ، وتحريز عدد 18 صنف بواقع 40 عبوة أدوية مهربه وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها فى السوق المصرى ، وتحرير محضر بقسم باب شرق.

كما تم ضبط عدد 140 حالة إشغال متنوع 65 حاجز بمعرفة إدارة إشغال الطريق بالحي، وتحرير عدد 7 انذارات لمخالفة قوانين العمل بمعرفة التفتيش العمالي، وتحرير عدد 1 محضر 2 إنذار ومحضر إخطار بمعرفة إدارة شؤون البيئة بحي وسط لمخالفة قانون البيئة وعدم استكمال الملف البيئى، وتحرير عدد 3 انذارات بمعرفة شركة المياه، تحرير عدد 3 انذارات بمعرفة شركة الصرف الصحي لتسديد متأخرات

كما تم تحرير عدد 2 محضر بمعرفة إدارة الرصد البيئي لعدم التعاقد مع شركة النظافة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات .



جانب من الحملة



حملات حي وسط